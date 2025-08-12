Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

O nome favorito na corrida pela presidência do TJES

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 12 de Agosto de 2025 às 11:23

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

12 ago 2025 às 11:23
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
A eleição para definir os membros da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vai ser realizada em outubro, mas as movimentações, nos bastidores, começaram há meses. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves. A comentarista mostrou, em abril, que três nomes estavam no páreo pela presidência da Corte. Agora, um deles desponta como favorito. Trata-se da desembargadora Janete Vargas Simões. De acordo com membros do Tribunal Pleno consultados pela colunista, reservadamente, a magistrada, hoje, conta com a maioria dos votos, ou intenções de voto, dos colegas e provavelmente vai superar o mais antigo desembargador em atividade, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que pretende se inscrever na disputa. Já Willian Silva não deve mais concorrer à presidência do TJES e sim ao comando do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), cujo comando também vai ser decidido em outubro. Desta vez, há uma disputa real. Uma mudança nas regras da eleição, definida pelo Tribunal em novembro do ano passado, esquentou a corrida. O voto passou a ser secreto. Os eleitores são os próprios desembargadores. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN E A POLÍTICA - 12-08-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Imagem de destaque
Por que ONG da produtora de 'Dark Horse' é alvo de operação da Polícia Civil em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados