O nome favorito na corrida pela presidência do TJES

A eleição para definir os membros da Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) vai ser realizada em outubro, mas as movimentações, nos bastidores, começaram há meses. Este é o tema em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves. A comentarista mostrou, em abril, que três nomes estavam no páreo pela presidência da Corte. Agora, um deles desponta como favorito. Trata-se da desembargadora Janete Vargas Simões. De acordo com membros do Tribunal Pleno consultados pela colunista, reservadamente, a magistrada, hoje, conta com a maioria dos votos, ou intenções de voto, dos colegas e provavelmente vai superar o mais antigo desembargador em atividade, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que pretende se inscrever na disputa. Já Willian Silva não deve mais concorrer à presidência do TJES e sim ao comando do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), cujo comando também vai ser decidido em outubro. Desta vez, há uma disputa real. Uma mudança nas regras da eleição, definida pelo Tribunal em novembro do ano passado, esquentou a corrida. O voto passou a ser secreto. Os eleitores são os próprios desembargadores. Ouça a conversa completa!