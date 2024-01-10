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CBN e a Política

O deputado federal do ES que não discursou nem uma vez em 2023

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 17:59

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

10 jan 2024 às 17:59
Deputado federal Amaro Neto (Republicanos) na Comissão de Comunicação
Deputado federal Amaro Neto (Republicanos) na Comissão de Comunicação Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves faz uma retrospectiva do comportamento dos deputados federais, em 2023, na Câmara dos Deputados. Uma das curiosidades levantadas pela jornalista é que um dos dez parlamentares que representam o Espírito Santo não fez nem um único discurso em 2023. O que também chama atenção, segundo a colunista, é que, ainda que não tenha proferido nenhuma palavra, Amaro Neto compareceu a todas as sessões plenárias dos últimos doze meses.
"A Câmara dos Deputados é um parlamento e não se chama parlamento à toa. A etimologia, a origem da palavra vem de "parlar" que é falar. Então, teoricamente, quem faz parte dos parlamentos, fala, faz discursos", explicou Letícia. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 10-01-24

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