O deputado federal do ES que não discursou nem uma vez em 2023

Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves faz uma retrospectiva do comportamento dos deputados federais, em 2023, na Câmara dos Deputados. Uma das curiosidades levantadas pela jornalista é que um dos dez parlamentares que representam o Espírito Santo não fez nem um único discurso em 2023. O que também chama atenção, segundo a colunista, é que, ainda que não tenha proferido nenhuma palavra, Amaro Neto compareceu a todas as sessões plenárias dos últimos doze meses.
"A Câmara dos Deputados é um parlamento e não se chama parlamento à toa. A etimologia, a origem da palavra vem de "parlar" que é falar. Então, teoricamente, quem faz parte dos parlamentos, fala, faz discursos", explicou Letícia. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 10-01-24