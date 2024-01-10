O deputado federal do ES que não discursou nem uma vez em 2023

Nesta edição de "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves faz uma retrospectiva do comportamento dos deputados federais, em 2023, na Câmara dos Deputados. Uma das curiosidades levantadas pela jornalista é que um dos dez parlamentares que representam o Espírito Santo não fez nem um único discurso em 2023. O que também chama atenção, segundo a colunista, é que, ainda que não tenha proferido nenhuma palavra, Amaro Neto compareceu a todas as sessões plenárias dos últimos doze meses.