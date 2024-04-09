Neucimar Fraga: 'Sou pré-candidato a prefeito de Vila Velha'

O ex-prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga (PP) afirmou, na última sexta-feira (5), que vai disputar mais uma vez a prefeitura da cidade. Neucimar é o presidente municipal do PP e, de acordo com ele, a instância partidária decidiu não apoiar nem o atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos), nem Coronel Ramalho (PL). O próprio Neucimar, recentemente, defendeu que Ramalho ingressasse no PP. Agora, está disposto a concorrer contra ele. “Ele (Ramalho) é um bom quadro, mas eu também sou. Vou poder contribuir com o debate”, avaliou o ex-prefeito. Os detalhes você confere na análise da comentarista Letícia Gonçalves.