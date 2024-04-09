Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Neucimar Fraga: 'Sou pré-candidato a prefeito de Vila Velha'

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 11:50

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

09 abr 2024 às 11:50
Deputado federal Neucimar Fraga
 Neucimar Fraga Crédito: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados
O ex-prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga (PP) afirmou, na última sexta-feira (5), que vai disputar mais uma vez a prefeitura da cidade. Neucimar é o presidente municipal do PP e, de acordo com ele, a instância partidária decidiu não apoiar nem o atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos), nem Coronel Ramalho (PL). O próprio Neucimar, recentemente, defendeu que Ramalho ingressasse no PP. Agora, está disposto a concorrer contra ele. “Ele (Ramalho) é um bom quadro, mas eu também sou. Vou poder contribuir com o debate”, avaliou o ex-prefeito. Os detalhes você confere na análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 09-04-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa
Acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), na ES 080.
Mulher morre em acidente entre veículos em Água Doce do Norte
Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados