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CBN e a Política

Marcelo Santos sobre Arnaldinho: “Ser candidato a qualquer custo dificulta o diálogo”

Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 21 de Outubro de 2025 às 11:09

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

21 out 2025 às 11:09
Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Lucas S. Costa/Ales
Nesta edição do "CBN e a Política", a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União Brasil), há tempos escolheu um lado na corrida pelo Palácio Anchieta. Ele apoia a pré-candidatura do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB). O União, partido presidido por Marcelo no estado, entretanto, está federado com o Progressistas que, por sua vez, convidou outro pré-candidato ao governo a se filiar, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. Em nenhum momento o PP garantiu a Arnaldinho que, na sigla, ele teria mesmo condições de concorrer ao comando do Executivo estadual, mas a eventual filiação do prefeito poderia gerar atritos na federação. Em entrevista exclusiva à Letícia Gonçalves, Marcelo Santos negou, de pronto, qualquer desentendimento com o presidente estadual do PP e da União Progressista, deputado federal Da Vitória, e até elogiou Arnaldinho, mas criticou quem "se coloca na condição de candidato a qualquer custo", um recado endereçado ao político canela verde: "Se você está numa mesa discutindo possibilidades e se coloca na condição de que é candidato a qualquer custo ... Como é que você vai discutir outras possibilidades se você já tem uma decisão tomada?".
CBN - CBN e a Política - 21-10-25.mp3

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