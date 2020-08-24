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ELEIÇÃO MUNICIPAL

Luiz Durão pode ser candidato a prefeito de Linhares, diz PDT

Confira a análise do comentarista Vitor Vogas

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:12

Vitor Vogas

Vitor Vogas

Publicado em 

24 ago 2020 às 17:12
Luiz Durão Crédito: Reprodução | Facebook
Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz o destaque rumo às eleições municipais direito do município de Linhares, no Norte do Estado. Por lá, o ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT) pode ser candidato a prefeito na cidade. Quem o afirma é o presidente em exercício do partido dele em Linhares, Paulo Sá. Segundo o dirigente do PDT, Durão será candidato a prefeito contra o atual ocupante do cargo, Guerino Zanon (MDB), caso não consiga retornar à Assembleia Legislativa antes da eleição municipal de novembro - as candidaturas precisam ser registradas na Justiça Eleitoral até o dia 15 de setembro.
CBN E A POLÍTICA - 24-08-20
Vogas aponta que tanto Durão quanto o PDT têm altas expectativas de que ele consiga muito em breve o passaporte para voltar ao Legislativo estadual. Tudo depende da resolução do imbróglio relacionado a outro personagem político: o ex-pedetista Marcelo Santos. O que está em jogo entre esses nomes políticos? 
 

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