Luiz Durão pode ser candidato a prefeito de Linhares, diz PDT

Nesta edição do "CBN e a Política", o comentarista Vitor Vogas traz o destaque rumo às eleições municipais direito do município de Linhares, no Norte do Estado. Por lá, o ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT) pode ser candidato a prefeito na cidade. Quem o afirma é o presidente em exercício do partido dele em Linhares, Paulo Sá. Segundo o dirigente do PDT, Durão será candidato a prefeito contra o atual ocupante do cargo, Guerino Zanon (MDB), caso não consiga retornar à Assembleia Legislativa antes da eleição municipal de novembro - as candidaturas precisam ser registradas na Justiça Eleitoral até o dia 15 de setembro.