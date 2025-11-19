Helder Salomão: "Vamos disputar o governo do ES para valer"

Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que, em setembro, quando foi apresentado pelo PT do Espírito Santo como possível pré-candidato ao governo estadual, o deputado federal Helder Salomão não parecia entusiasmado com a ideia. Durante discurso no encontro estadual do partido, no dia 13 daquele mês, o parlamentar elencou uma série de condicionantes para topar a empreitada. Também ressaltou o risco de desfalcar a chapa de candidatos à Câmara dos Deputados — Helder foi o deputado federal mais votado em terras capixabas em 2022 e, em 2026, poderia tentar a reeleição. Em entrevista exclusiva concedida à Letícia, na noite de segunda-feira (17), entretanto, o tom adotado pelo parlamentar foi bem diferente.