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CBN e a Política

Helder Salomão: "Vamos disputar o governo do ES para valer"

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 19 de Novembro de 2025 às 17:39

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

19 nov 2025 às 17:39
Deputado federal Helder Salomão
Deputado federal Helder Salomão Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que, em setembro, quando foi apresentado pelo PT do Espírito Santo como possível pré-candidato ao governo estadual, o deputado federal Helder Salomão não parecia entusiasmado com a ideia. Durante discurso no encontro estadual do partido, no dia 13 daquele mês, o parlamentar elencou uma série de condicionantes para topar a empreitada. Também ressaltou o risco de desfalcar a chapa de candidatos à Câmara dos Deputados — Helder foi o deputado federal mais votado em terras capixabas em 2022 e, em 2026, poderia tentar a reeleição. Em entrevista exclusiva concedida à Letícia, na noite de segunda-feira (17), entretanto, o tom adotado pelo parlamentar foi bem diferente.
"Animação total", definiu Helder, sobre o projeto do PT de lançar candidatura própria ao Palácio Anchieta. "Vamos disputar para valer", acrescentou. O deputado federal está empolgado, sobretudo, com o resultado de recentes pesquisas eleitorais e se considera competitivo, embora tenha ressalvado que "não existe possibilidade de candidatura a qualquer custo". Ele já recebeu o aval da direção nacional do PT para se movimentar eleitoralmente, o que tem feito no interior do estado. Falta o apoio direto do presidente Lula. Helder ainda vai conversar, em breve, com o governador Renato Casagrande (PSB), que planeja apoiar outro nome para o comando do Executivo estadual. Para o deputado, a gestão atual precisa "aprofundar" as políticas sociais. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 19-11-25

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