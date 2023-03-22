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CBN e a Política

Funasa, loteada pelo Centrão, 'não é cabide de emprego', diz superintendente no ES

Ouça a conversa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 22 de Março de 2023 às 17:41

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

22 mar 2023 às 17:41
Sede da Funasa no Espírito Santo, localizada na Praia do Canto, em Vitória
Sede da Funasa no Espírito Santo, localizada na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Reprodução | Google
O Centrão é um grupo de partidos fisiológicos cujo lema poderia ser "Hay gobierno (que me dê cargos e verbas), soy a favor". PL, Progressistas e Republicanos são os principais expoentes desse segmento, digamos assim, integrado também por PSD e PTB. Tais siglas são expressivas, têm, juntas, mais de 200 deputados federais, do total de 513. Logo, não podem ser ignoradas, por nenhum governo. Na atual gestão de Lula (PT), o Centrão manteve os dedos, mas perdeu alguns anéis. O próximo alvo é a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Nesse caso, o governo Lula vai acabar, de vez, com o órgão.
A Funasa é responsável por ações de saneamento básico. No Espírito Santo, o superintendente, desde 2020, é Ayrton Silveira Junior. Ele é filiado ao PSD desde 2016, é empresário e especialista em cachaça. Ele avaliou que a extinção da fundação vai trazer prejuízos para o Estado e rebateu uma pecha que "pegou". "Ao contrário do que falam, a Funasa não é cabide de emprego. Só o superintendente é cargo comissionado", disse à coluna da jornalista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 22-03-23

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