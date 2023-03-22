Funasa, loteada pelo Centrão, 'não é cabide de emprego', diz superintendente no ES

O Centrão é um grupo de partidos fisiológicos cujo lema poderia ser "Hay gobierno (que me dê cargos e verbas), soy a favor". PL, Progressistas e Republicanos são os principais expoentes desse segmento, digamos assim, integrado também por PSD e PTB. Tais siglas são expressivas, têm, juntas, mais de 200 deputados federais, do total de 513. Logo, não podem ser ignoradas, por nenhum governo. Na atual gestão de Lula (PT), o Centrão manteve os dedos, mas perdeu alguns anéis. O próximo alvo é a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). Nesse caso, o governo Lula vai acabar, de vez, com o órgão.