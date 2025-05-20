Euclério diz não e Marcelo Santos vai presidir partido no ES

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Nesta edição do “CBN e a Política”, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, vai ser o novo presidente do União Brasil no Espírito Santo, substituindo Felipe Rigoni. Marcelo está filiado ao partido desde julho de 2024 e já era uma espécie de eminência parda, chegou até a tentar, nos bastidores, tirar Rigoni do posto.

Em janeiro, o próprio Marcelo costurou a ida do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), para o União. Euclério estava de malas prontas para presidir a sigla, em convergência com o deputado.

Isso foi fruto de um acordo em que a direção nacional do União declarou apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) na corrida pelo Palácio Anchieta. Ricardo, Euclério, Marcelo e o governador Renato Casagrande (PSB), principal apoiador do vice, estavam todos alinhados nessa.

Muita coisa mudou, entretanto, com o anúncio da federação entre União Brasil e Progressistas. No estado, o comando da federação vai ficar com o deputado federal Da Vitória, presidente estadual do PP.

Como ele vai ser o verdadeiro detentor do poder na parceria entre as duas siglas, a ideia de migrar para o União tornou-se bem menos atrativa para Euclério.

Após algum suspense, o prefeito avisou a aliados que desistiu de mudar de partido. Assim, o próprio Marcelo vai assumir as rédeas, agora oficialmente. A informação foi confirmada à coluna pela assessoria de imprensa do presidente da Assembleia.

Marcelo está perfilado com Ricardo Ferraço e com o grupo de Casagrande em relação às eleições de 2026, mas, como já registrado aqui, o PP de Da Vitória é que vai ter mais peso ao definir os caminhos da federação.

Euclério permanece filiado ao MDB, sigla que pode passar por fortes emoções no estado se uma federação com o Republicanos for confirmada.

Nesse caso, Ricardo e Pazolini estariam no mesmo barco, ainda que por força de um "casamento na delegacia".

A federação geraria potenciais desfiliações e reacomodação de forças, uma vez que tanto o vice-governador quanto o prefeito de Vitória são pretensos candidatos ao Palácio Anchieta.

Euclério, em meio ao hipotético cenário da federação entre MDB e Republicanos, teria que, mais uma vez, refazer cálculos políticos.

O prefeito de Cariacica afirmou, nesta segunda-feira (19), que não vai se manifestar, por enquanto, e que aguarda o "anúncio oficial" sobre o comando do União Brasil estadual. Ouça a conversa completa!