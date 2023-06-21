Entenda por que suplente de Marcos do Val não vai assumir mandato

O senador Marcos do Val (Podemos), anunciou, nesta quarta-feira (21), que vai tirar uma licença médica. Em "comunicado à imprensa e aos capixabas", o parlamentar não especificou por quanto tempo ficará afastado do mandato. Mas, em resposta à produção da TV Gazeta, a assessoria dele informou que a licença vai durar "o tempo necessário para que a saúde do senador seja restabelecida" e que "a suplente não assumirá". Se a licença do senador, desta vez, se confirmar e for inferior a 120 dias, a 1ª suplente dele, Rosana Foerst (Cidadania), que ocupa um cargo comissionado na Secretaria Estadual de Educação, não vai ficar com a cadeira. Do Val integra a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos de 8 de janeiro. No colegiado, ele vai ser substituído pelo senador Marcos Rogério (PL-RO). Tema para Letícia Gonçalves nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!