Eleição em Vila Velha: uma disputa sobre quem é mais "de direita"?

Nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves, o destaque é a movimentação eleitoral em Vila Velha. "Quando estava prestes a se filiar ao PL, partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, o ex-secretário estadual de Segurança Pública Alexandre Ramalho afirmou à coluna da jornalista que nunca escondeu a admiração pelo capitão reformado do Exército. Esconder ele não escondeu, mas, enquanto estava no governo Renato Casagrande (PSB), o coronel da reserva da Polícia Militar era bem mais discreto quanto a tal afeição.

Fora do governo Casagrande desde 1º de fevereiro e filiado ao PL desde o último dia 19, o coronel da reserva da PM adotou a cartilha bolsonarista tim-tim-por-tim-tim. Não é apenas devido à liberade proporcionada por não ser mais secretário. É uma clara estratégia eleitoral. Desta forma, ele tenta superar o atual prefeito, Arnaldinho Borgo, seu ex-colega de partido e principal adversário. Aliados de Arnaldinho, por sua vez, em conversas com a coluna, destacam que o prefeito é de centro-direita, foi do Exército, "gosta de arma e tem arma". O fetiche por armas de fogo é um elemento corriqueiro entre bolsonaristas", expllica a comentarista. Ouça a conversa completa!