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CBN e a Política

Eleição em Vila Velha: uma disputa sobre quem é mais "de direita"?

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 27 de Março de 2024 às 18:07

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

27 mar 2024 às 18:07
Magno Malta durante discurso no plenário do Senado Federal
Magno Malta durante discurso no plenário do Senado Federal Crédito: Pedro França/Agência Senado
Nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves, o destaque é a movimentação eleitoral em Vila Velha. "Quando estava prestes a se filiar ao PL, partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, o ex-secretário estadual de Segurança Pública Alexandre Ramalho afirmou à coluna da jornalista que nunca escondeu a admiração pelo capitão reformado do Exército. Esconder ele não escondeu, mas, enquanto estava no governo Renato Casagrande (PSB), o coronel da reserva da Polícia Militar era bem mais discreto quanto a tal afeição.
Fora do governo Casagrande desde 1º de fevereiro e filiado ao PL desde o último dia 19, o coronel da reserva da PM adotou a cartilha bolsonarista tim-tim-por-tim-tim. Não é apenas devido à liberade proporcionada por não ser mais secretário. É uma clara estratégia eleitoral. Desta forma, ele tenta superar o atual prefeito, Arnaldinho Borgo, seu ex-colega de partido e principal adversário. Aliados de Arnaldinho, por sua vez, em conversas com a coluna, destacam que o prefeito é de centro-direita, foi do Exército, "gosta de arma e tem arma". O fetiche por armas de fogo é um elemento corriqueiro entre bolsonaristas", expllica a comentarista. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política -27-03-24

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