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Corrida pelo Palácio Anchieta

"Continuidade com aperfeiçoamento", a aposta de Ricardo e Casagrande para 2026

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 19 de Dezembro de 2025 às 11:05

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

19 dez 2025 às 11:05
Governador Renato Casagrande e vice-governador Ricardo Ferraço
Governador Renato Casagrande e vice-governador Ricardo Ferraço Crédito: Cid Costa/Governo ES
Há duas teses, ou leituras diferentes do cenário político-eleitoral do Espírito Santo para 2026. No ano que vem, chega ao fim um ciclo de 23 anos em que o estado teve apenas dois governadores: Paulo Hartung e Renato Casagrande. A população, a partir de então, vai em busca de renovação? Ou prefere continuidade, segurança? Ao confirmar o apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) como pré-candidato ao Palácio Anchieta, Casagrande defendeu o argumento da "continuidade com aperfeiçoamento". Ele utilizou a expressão em entrevista à nossa comentarista Letícia Gonçalves, minutos após Ricardo ter usado as mesmas palavras durante entrevista coletiva. Questionado a respeito do eventual perfil buscado pelos eleitores em relação ao futuro chefe do Executivo estadual, Casagrande refutou a ideia de que a eleição de 2026 vai ser "geracional". A percepção de que a população quer um perfil mais jovem ou arrojado à frente do Executivo estadual é forte, por exemplo, entre aliados do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), e do de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Vamos à análise. 
CBN - CBN e a Politica - ‘ED. ESPECIAL’ - 19-12-25.mp3

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