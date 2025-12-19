"Continuidade com aperfeiçoamento", a aposta de Ricardo e Casagrande para 2026

Há duas teses, ou leituras diferentes do cenário político-eleitoral do Espírito Santo para 2026. No ano que vem, chega ao fim um ciclo de 23 anos em que o estado teve apenas dois governadores: Paulo Hartung e Renato Casagrande. A população, a partir de então, vai em busca de renovação? Ou prefere continuidade, segurança? Ao confirmar o apoio ao vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) como pré-candidato ao Palácio Anchieta, Casagrande defendeu o argumento da "continuidade com aperfeiçoamento". Ele utilizou a expressão em entrevista à nossa comentarista Letícia Gonçalves, minutos após Ricardo ter usado as mesmas palavras durante entrevista coletiva. Questionado a respeito do eventual perfil buscado pelos eleitores em relação ao futuro chefe do Executivo estadual, Casagrande refutou a ideia de que a eleição de 2026 vai ser "geracional". A percepção de que a população quer um perfil mais jovem ou arrojado à frente do Executivo estadual é forte, por exemplo, entre aliados do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), e do de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Vamos à análise.