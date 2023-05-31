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CBN e a Política

Confusão e veto devolvido marcam crise entre Pazolini e vereadores

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 18:09

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

31 mai 2023 às 18:09
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia de que o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), barrou reajuste aos salários dos parlamentares da Câmara. "A coluna apostou que o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), optaria por não vetar nem sancionar o Projeto de Lei 62/2023, que reajusta os salários dos vereadores, a partir de 2025, de R$ 8,9 mil para R$ 17,6 mil. Isso seria coerente com o discurso frequente do chefe do Executivo, de não se intrometer em assuntos do Legislativo". 
Os parlamentares, em especial os aliados do prefeito, esperavam que fosse essa a decisão. O problema é que o silêncio de Pazolini configuraria sanção tácita, o famoso "quem cala consente". Politicamente, isso poderia ser usado contra ele. Afinal, o reajuste aprovado pelos vereadores no dia 2 de maio, com placar de 8 votos favoráveis e cinco contrários, é absolutamente impopular. Assim, quase no fim do prazo para se manifestar, o prefeito enviou à Câmara o veto à proposta.
Como a coluna pontuou ainda na noite de segunda-feira (29), o parecer da Procuradoria Municipal no qual o veto se baseia é, no mínimo, frágil. Os vereadores, tanto os que votaram a favor do aumento salarial quanto os que votaram contra, mas principalmente os primeiros, disseram-se surpresos e irritados. A sessão plenária da manhã desta terça-feira (30) foi suspensa por uma hora para acalmar os ânimos. Publicamente, não foram proferidos discursos inflamados. Os bastidores, porém, pegaram fogo". Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 31-05-23

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