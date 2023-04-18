Confusão, acusações e renúncia: o desfecho da eleição que sacudiu o MPES

A comentarista Letícia Gonçalves publicou, na última sexta-feira (14), que a eleição para o comando da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) tinha potencial para sacudir a instituição, embora o pleito não estivesse diretamente ligado ao MPES. Pois houve mais sacolejos do que eu poderia imaginar. Após muita confusão e acusações, a Comissão Eleitoral registrou, em ata, que houve "irregularidade" e "possível quebra do sigilo dos votos dados via site/aplicativo". Em seguida, todos os integrantes da comissão renunciaram às funções. Assim, não há vencedor. Quando os votos efetuados por meio do site e do aplicativo da própria AESMP foram apurados, constatou-se que as chapas haviam recebido mais votos do que o total de votos válidos somados, o que é matematicamente impossível. É como se houvesse mais votos do que eleitores. Ouça detalhes na participação da comentarista.