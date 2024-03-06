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CBN e a Política

Com placar de 24 a 4, deputados votam pela soltura de Capitão Assumção

Votaram contra a revogação da prisão: Iriny Lopes (PT), Camila Valadão (PSOL), Tyago Hoffmann (PSD) e João Coser (PT)

Publicado em 06 de Março de 2024 às 11:06

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

06 mar 2024 às 11:06
Deputado estadual Capitão Assumção
Deputado estadual Capitão Assumção Crédito: Lucas S. Costa/Ales
Com 24 votos a favor, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou a suspensão da prisão do deputado Capitão Assumção (PL), preso desde o dia 28 de fevereiro por descumprir ordens do Supremo Tribunal Federal (STF). Dos 29 deputados presentes, apenas quatro se manifestaram contra a revogação, e a favor da manutenção da prisão: Iriny Lopes (PT), Camila Valadão (PSOL), Tyago Hoffmann (PSD) e João Coser (PT). Era necessário que pelo menos 16 deputados (maioria simples) opinassem pela manutenção ou pela revogação da prisão preventiva do parlamentar. Agora, o posicionamento da Assembleia será oficializado em resolução encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), para que a Corte tome as providências cabíveis. Ouça detalhes na participação da colunista de Política, Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN E A POLÍTICA - 06-03-24

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