Com placar de 24 a 4, deputados votam pela soltura de Capitão Assumção

Com 24 votos a favor, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou a suspensão da prisão do deputado Capitão Assumção (PL), preso desde o dia 28 de fevereiro por descumprir ordens do Supremo Tribunal Federal (STF). Dos 29 deputados presentes, apenas quatro se manifestaram contra a revogação, e a favor da manutenção da prisão: Iriny Lopes (PT), Camila Valadão (PSOL), Tyago Hoffmann (PSD) e João Coser (PT). Era necessário que pelo menos 16 deputados (maioria simples) opinassem pela manutenção ou pela revogação da prisão preventiva do parlamentar. Agora, o posicionamento da Assembleia será oficializado em resolução encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF), para que a Corte tome as providências cabíveis. Ouça detalhes na participação da colunista de Política, Letícia Gonçalves.