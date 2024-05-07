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CBN e a Política

Casagrande sobre reajuste: "O servidor tem que fazer uma análise mais justa"

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 07 de Maio de 2024 às 11:34

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

07 mai 2024 às 11:34
Renato Casagrande, governador do Espirito Santo
Renato Casagrande, governador do Espirito Santo Crédito: Ricardo medeiros
Sindicalistas, representantes de servidores públicos do Executivo estadual, receberam mal o anúncio de reajuste salarial linear (para todas as categorias) de 4,5%, feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) no último dia 26. O Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Sindipúblicos) e outras entidades, como o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa (Sindilegis) realizaram uma assembleia geral, em tom de protesto, em frente ao Palácio Anchieta na manhã desta segunda-feira (6). Para eles, o percentual a ser aplicado deveria ser de ao menos 14,38%, o correspondente à "recomposição das perdas acumuladas (com a inflação) somente no governo Casagrande", conforme consta em comunicado do Sindipúblicos. A tendência é que outros Poderes e instituições copiem o índice apresentado pelo governador. O Tribunal de Contas (TCES), por exemplo, já enviou projeto de lei à Assembleia Legislativa que prevê a concessão da mesma alíquota aos servidores da Corte de contas. A pressão aumenta em ano eleitoral, apesar de a disputa, em 2024, ser para os cargos de prefeito e vereador. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 07-05-24.mp3

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