Cancelamento da visita de Lula ao ES resolveu um problema para o Palácio Anchieta

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o cancelamento da visita que o presidente Lula (PT) faria ao Espírito Santo na sexta-feira (16) resolveu, indiretamente, um problema para o Palácio Anchieta. O governador Renato Casagrande (PSB) está em Nova York, na 14ª edição do Fórum LIDE Brasil, e vai voltar ao estado na sexta, às 9h, pouco antes do horário em que a agenda do presidente da República começaria. Ouça a conversa completa!
CBN e a Politica - 14-05-25