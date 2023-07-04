Câmara convoca empresas para explicar contratação de shows em Vitória

A Comissão de Cultura da Câmara de Vitória aprovou nesta segunda-feira (3) a convocação de seis empresas e de um ex-servidor da Prefeitura de Vitória para prestarem esclarecimentos sobre as contratações de shows na Capital que são alvo de investigação no colegiado. A aprovação ocorreu depois dos integrantes da comissão ouvirem o secretário de Cultura de Vitória, Luciano Gagno, em reunião que durou mais de duas horas na tarde desta segunda-feira (3). Ele prestou informações e respondeu aos questionamentos dos vereadores durante uma reunião marcada por duas interrupções devido às manifestações de apoiadores do secretário nas galerias do Legislativo municipal e por algumas trocas de hostilidade entre ele e alguns parlamentares. Ouça detalhes no comentário da Letícia Gonçalves.