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CBN e a Política

Assembleia do ES aluga 31 carros por R$ 3,9 milhões para deputados

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 17:53

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

10 mai 2023 às 17:53
Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales)
Sede da Assembléia Legislativa do Espírito Santo (Ales) Crédito: Carlos Alberto Silva
Não foi a atual administração da Assembleia Legislativa do Espírito Santo que instituiu o fornecimento de veículos oficiais para os deputados. Somente para exemplificar, um ato de 2014 é o que estabelece as regras para uso dos carros. Um novo contrato, contudo, entrou em vigor recentemente. O Toyota Corolla que Lucas Polese (PL) dirigia na madrugada de sábado (6), quando se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi multado em R$ 2,9 mil, foi disponibilizado a ele pela Assembleia no dia anterior. O Legislativo vai pagar R$ 3.907.748,40 pelo aluguel de 31 carros num período de 30 meses, ou seja, dois anos e meio. A vencedora da licitação foi a empresa Localiza Veículos Especiais S.A. Tema para Letícia Gonçalves nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 10-05-23

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