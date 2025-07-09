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CBN e a Política

Arnaldinho está com "caminho pavimentado" no partido Novo

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Publicado em 09 de Julho de 2025 às 16:43

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

09 jul 2025 às 16:43
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025 Crédito: Prefeitura de Vila Velha
Sem partido desde o final de março, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, está com o "caminho pavimentado" no Novo, de acordo com o presidente estadual da legenda, Iuri Aguiar. O prefeito reuniu-se com o presidente nacional da sigla, Eduardo Rodrigo Fernandes Ribeiro, em São Paulo, na quinta-feira (3). Aguiar também participou do encontro. "Avançamos muito (para eventual filiação ou apoio eleitoral a Arnaldinho), mas o martelo não foi batido, não fechamos nada", ressaltou o presidente estadual do Novo. O deputado federal Victor Linhalis (Podemos), um dos principais articuladores de Arnaldinho, porém, teve uma impressão diferente: "Foi batido o martelo para o partido caminhar com a gente. Ofereceram o partido como plataforma para Arnaldo". O prefeito pretende disputar o governo do Espírito Santo em 2026. De acordo com Linhalis, há possibilidade real de Arnaldinho se filiar ao Novo: "É um partido de centro-direita, uma grife no quadro nacional, que preza pela transparência e por resultados". Por ter pouca representatividade no Congresso Nacional (tem cinco deputados federais), o Novo não poderia fornecer relevantes recursos para campanha eleitoral e tempo de exibição no horário eleitoral. O próprio Linhalis, entretanto, lembrou que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi eleito e reeleito (em 2022) pelo Novo. Este é o assunto em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 09-07-25

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