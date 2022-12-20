Além de foto de Bolsonaro e L de Lula: os bastidores da diplomação no ES

Auditório do Tribunal Regional Eleitoral na diplomação dos eleitos em 2022 Crédito: Letícia Gonçalves

O vereador de Vitória Gilvan da Federal (PL), cujo mandato no Legislativo municipal foi cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) por infidelidade partidária, esteve nesta segunda-feira (19) na Corte para ser diplomado como deputado federal eleito. Na hora de receber o diploma, mostrou a foto do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela Presidência da República, em uma folha de papel A4. Parte da plateia aplaudiu, parte tentou puxar o coro de "perdeu, mané, não amola", parafraseando o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso ao ser assediado por bolsonaristas em Nova York. Gilvan foi o segundo deputado federal eleito mais votado do Espírito Santo. Quem ficou em primeiro lugar foi Helder Salomão (PT), que fez o L de Lula na cerimônia, mesmo gesto protagonizado por Jack Rocha, presidente estadual do PT e também deputada federal eleita.

O deputado estadual reeleito Capitão Assumção, que está proibido pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes de participar de eventos públicos, sob multa diária de R$ 20 mil, foi ao TRE mesmo assim e parecia bem contente, apesar de usar, discretamente, uma tornozeleira eletrônica. Cumprimentou a todos polida e educadamente, inclusive a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, que acionou o STF contra o parlamentar, acusado de integrar uma "milícia digital" contra as instituições democráticas. A procuradora o retribuiu com um abraço protocolar. Assumção aplaudiu assim que Luciana foi anunciada pelo cerimonialista. Endossou, com palmas, também os elogios do desembargador Namyr à democracia. E pareceu bastante entrosado com os demais deputados, com os quais foi simpático, como Iriny Lopes (PT) e Dary Pagung (PSB), líder do governo na Assembleia. Bateu palmas com mais vigor e sorriu, entretanto, diante da exibição da foto de Bolsonaro que Gilvan proporcionou.

Sentado na primeira fila, ao lado do vice-governador eleito Ricardo Ferraço (PSDB), o também bolsonarista Magno Malta, que vai voltar ao Senado, puxou quase todas as palmas. Foi tratado com cortesia por Ricardo e por Casagrande. Acompanhe os bastidores da cerimônia na participação da comentarista Letícia Gonçalves.