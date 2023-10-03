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Advogados devem ter horário para visitar presos? MPES diz que sim. Julgamento é marcado

Tribunal de Justiça concedeu decisão provisória suspendendo trechos de portaria da Sejus. Mérito do caso entrou em pauta

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 11:14

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

03 out 2023 às 11:14
Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus
Presídios no Espírito Santo são administrados pela Sejus Crédito: Divulgação/Sejus
Uma portaria da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) publicada em maio, causou controvérsia e o protesto de advogados no Espírito Santo. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) acionou o Judiciário e obteve uma decisão liminar (provisória) que suspendeu trechos da norma. A ideia da Sejus é regulamentar a visita de advogados a internos do sistema prisional capixaba, por exemplo, ao estabelecer horários — das 7h às 20h em dias úteis — e a limitação para atuação daqueles que não têm procuração (três visitas por preso). A OAB-ES apontou violação às prerrogativas da advocacia. Ainda em maio, o desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), concedeu liminar (decisão provisória) e suspendeu trechos da portaria. O mandado de segurança coletivo impetrado pela OAB-ES está pautado no Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas do TJES para o próximo dia 11. Em questão, o mérito do caso. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política - 03-10-23.mp3

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