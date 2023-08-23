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CBN e a Política

A estratégia de Evair de Melo para disputar o governo do ES em 2026

A análise é da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 18:30

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

23 ago 2023 às 18:30
Deputado federal Evair de Melo
Deputado federal Evair de Melo Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
As movimentações políticas já para 2026! Nesta edição do CBN e a Política a comentarista Letícia Gonçalves explica que Evair de Melo está no terceiro mandato de deputado federal. Começou a militância política no PSB, passou por PSDB e PV e já foi aliado do governador Renato Casagrande (PSB). Em 2016, votou a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). No governo Jair Bolsonaro (PL), Evair, já filiado ao PP, revelou-se um político de direita, passou a fazer oposição a Casagrande e agora quer suceder o socialista no Palácio Anchieta.
Para isso, prepara-se para o pleito de 2026 com uma estratégia muito clara: apresentar-se como "o" adversário do PT. Parlamentar do PP aposta todas as fichas no sentimento antipetista. Fatores como o desempenho do governo Lula e o estrago na imagem do bolsonarismo com o esquema das joias relógios e afins, entretanto, têm que ser levados em conta. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 23-08-23

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