A estratégia de Evair de Melo para disputar o governo do ES em 2026

As movimentações políticas já para 2026! Nesta edição do CBN e a Política a comentarista Letícia Gonçalves explica que Evair de Melo está no terceiro mandato de deputado federal. Começou a militância política no PSB, passou por PSDB e PV e já foi aliado do governador Renato Casagrande (PSB). Em 2016, votou a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). No governo Jair Bolsonaro (PL), Evair, já filiado ao PP, revelou-se um político de direita, passou a fazer oposição a Casagrande e agora quer suceder o socialista no Palácio Anchieta.