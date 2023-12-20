13° de auxílio alimentação: presidente da Assembleia justifica benefício porque "economizou"

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que servidores e deputados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo receberam R$ 1,8 mil extras. Trata-se do 13º do auxílio-alimentação. Os funcionários já faziam jus ao benefício, mensalmente e, em abril deste ano, a Casa decidiu estender o auxílio aos parlamentares. Recentemente, uma resolução aprovada pelo plenário determinou que o auxílio deve ser pago aos parlamentares nos mesmos moldes do que é feito em relação aos servidores. Isso significa que os deputados não vão ter mais que solicitar para poder receber o benefício, vai ser automático, como é para os funcionários. Mas a resolução tem ainda outro efeito. A Mesa Diretora da Assembleia decidiu pagar o 13º do auxílio. Se isso vale para os servidores, vale também para os deputados. Ouça a conversa completa!