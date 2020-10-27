"Treta" em família: afinal, existe um filho favorito?

Os pais devem se atentar quando, por exemplo, uma possível "preferência" pode influenciar negativamente no relacionamento entre irmãos

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller aborda um assunto que sempre desperta polêmica: a preferência por filhos! Dificilmente, algum pai ou mãe assume a sua preferência por algum dos filhos, mas há quem garanta que, sim, existe aquele predileto e isso pode ficar evidenciado no comportamento e no tratamento.

A comentarista explica que esse é um tema que, naturalmente, desperta atenção e polêmica porque há o envolvimento, para além da chamada preferência, de uma série de sentimentos. Segundo ela, os pais devem ficar atentos quando, por exemplo, essa possível "preferência" pode está influenciando negativamente no relacionamento entre irmãos. Ouça a análise!