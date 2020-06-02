Solidariedade em tempos de pandemia: o que podemos fazer pelo outro?

Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem sobre boas ações que podem ser praticadas, até mesmo, em tempos de dificuldade, como o da pandemia do novo coronavírus. Ao longo dos últimos meses, em toda a parte do mundo, o risco de contágio pelo vírus tornou-se a grande preocupação para boa parte das pessoas. Mas, ainda assim, é possível se ver ações solidárias e de apreço junto ao próximo numa espécie de rede solidária. Este é o tema em destaque nesta terça-feira (02).