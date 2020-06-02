Solidariedade em tempos de pandemia: o que podemos fazer pelo outro?

Nesta edição do CBN e a Família a comentarista Adriana Müller convida os ouvintes a refletirem sobre boas ações que podem ser praticadas, até mesmo, em tempos de dificuldade, como o da pandemia do novo coronavírus. Ao longo dos últimos meses, em toda a parte do mundo, o risco de contágio pelo vírus tornou-se a grande preocupação para boa parte das pessoas. Mas, ainda assim, é possível se ver ações solidárias e de apreço junto ao próximo numa espécie de rede solidária. Este é o tema em destaque nesta terça-feira (02).
Iniciativas solidárias que arrecadam alimentos para famílias afetadas pela crise econômica, pessoas que separam parte do tempo para realizar trabalhos voluntários online, fazer compras para um vizinho idoso e, até mesmo, valorizar as compras locais (dando prioridade ao comércio do seu próprio bairro) são algumas das lições realizadas nesse período e que ganham força. "Nessas horas, mesmo com todo o tensionamento e sentimento de medo pelo qual passamos, a gente pode sentir que o povo é solidário e, em pequenas atitudes, a gente consegue mobilizar eu, você e mais uma pessoa impactada pela crise", defende. Confira a análise:
CBN E A FAMÍLIA - 02-06-20