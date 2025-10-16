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CBN e a Família

É possível terminar bem uma relação de décadas? Psicóloga analisa!

Acompanhe o comentário da psicóloga Adriana Muller

Publicado em 16 de Outubro de 2025 às 17:20

Publicado em 

16 out 2025 às 17:20
Família, relacionamento, discussão, desentendimento
Família, relacionamento, discussão, desentendimento Crédito: Pexels
CBN e a Família - 16-10-25
Nesta edição de CBN e a Família, a comentarista Adriana Müller traz à reflexão: por que os términos de relações são tão desafiadores? É possível terminar bem uma relação de décadas? Ouça a conversa completa!

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