Chorar faz bem e é necessário para a saúde mental, explica psicóloga

Você já deve ter ouvido expressões como "pare de chorar" ou "engole esse choro". Ao longo da nossa vida e nas diversas situações cotidianos, essas frases são reverberadas e até mesmo impõem a dificuldade de assumir o choro naquela situação realmente mexe com você. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida a refletir sobre o ato de chorar. Afinal, chorar também faz bem? É necessário para nossa saúde mental? Que situações mais mexem com o seu emocional e te levam às lágrimas? Ouça a análise completa: