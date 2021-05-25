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CBN e a Família

Chorar faz bem e é necessário para a saúde mental, explica psicóloga

A análise é da psicóloga e comentarista Adriana Müller

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 17:27

Publicado em 

25 mai 2021 às 17:27
O assunto é o choro!
O assunto é o choro! Crédito: Pixabay
Você já deve ter ouvido expressões como "pare de chorar" ou "engole esse choro". Ao longo da nossa vida e nas diversas situações cotidianos, essas frases são reverberadas e até mesmo impõem a dificuldade de assumir o choro naquela situação realmente mexe com você. Pensando nisso, nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida a refletir sobre o ato de chorar. Afinal, chorar também faz bem? É necessário para nossa saúde mental? Que situações mais mexem com o seu emocional e te levam às lágrimas? Ouça a análise completa:
CBN e a Família - 25/05/2021

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