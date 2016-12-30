Retrospectiva Econômica de 2016

O ano de 2016 foi um dos piores em termos econômicos e políticos. O caos político, que culminou com o impeachment da presidente Dilma, juntamente com os novos fatos trazidos pela lava jato faziam a incerteza aumentar cada vez mais em relação ao futuro do nosso país, deixando investidores em compasso de espera e piorando ainda mais os resultados da economia.

No final desse ano, o biênio 2015/2016 fica marcado como sendo o pior da história brasileira com uma contração de 7,5% da economia brasileira, com uma inflação de 17% (10,5% em 20165 e 6,5% em 2016). Nossa produção industrial caiu mais de 15% e nosso déficit primário chegou a 2,5% em 2016. Todos esses números mostram como estamos passando por momentos difíceis e isso reflete diretamente no emprego. Chegamos a 12% da PEA desempregada, com mais de 20 milhões de pessoas sem emprego ou subempregadas.

Your browser does not support the audio element. Economia e Você - Bruno Funchal - 7.47s - 30-12-16

Não podemos esquecer que o ano de 2016 foi marcado por um doloroso processo de troca de governo, com praticamente três governos em um ano: governo Dilma de janeiro a maio, governo interino de Temer até agosto, e de setembro a dezembro governo Temer. Apesar da turbulência política continuada, uma coisa é certa, a equipe econômica montada pelo governo Temer é de primeira linha, e vem tomando ações na direção correta e com bastante racionalidade, muito diferente do período Mantega impondo a chamada nova Matriz Econômica que levou o Brasil para o buraco que nos encontramos, e também diferente do breve período com Levy que não tinha o menor apoio dentro do governo.

É difícil dizer que tiramos coisas boas de uma crise desse tamanho, mas de fato na economia podemos dizer isso, uma vez que estamos discutindo temas fundamentais que jamais discutiríamos em situações de normalidade. No nosso pior ano da história discutimos mudanças fundamentais que podem mudar para melhor o futuro da economia brasileira: a reforma fiscal (PEC 55) e a reforma da previdência.

É triste voltarmos a discutir novamente pilares macroeconômicos como a parte fiscal, uma vez que com a Lei de responsabilidade Fiscal achávamos que isso seria passado, problema resolvido. Vimos que não, precisamos de mais instrumentos para controle de gastos do governo. Assim, do limão estamos fazendo uma limonada.

Mas é muito importante lembrar que nossos problemas não serão resolvidos de uma hora para a outra. Como bem disse Gustavo Franco em sua coluna no Globo, assim como no basquete, na economia não existe cesta de 20 pontos, e por mais relevante que seja a reforma o jogo não vira de uma hora para a outra, precisamos ter paciência, afinal foram muitos anos de desajuste da nossa economia.

Para 2017 a agenda é difícil, mas essencial até porque o governo tem um mandato curto que termina em 2018. A reforma da previdência, já apresentada pela equipe econômica deve ser votada no primeiro semestre, e é fundamental que seja aprovada uma vez que muito do déficit crescente do governo vem exatamente da previdência. Outras reformas estão sendo desenhadas focando da redução do custo Brasil e no amento de produtividade da economia.

Temos grandes desafios pela frente, mas precisamos continuar no caminho correto e com paciência para colocar o Brasil nos trilhos.