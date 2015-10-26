Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia e você

Mutirão do Procon: em tempos difíceis, a chance de se livrar das dívidas é sempre bem-vinda

A dívida que mais tem afetado as finanças dessas famílias é a do cartão de crédito. Confira o comentário de Bruno Funchal

Publicado em 26 de Outubro de 2015 às 12:02

Publicado em 

26 out 2015 às 12:02
Desde o início do ano, 1.871 consumidores foram ao Procon Estadual atrás de uma oportunidade de negociar com o credor. O número de atendimentos é 4% maior do que o mesmo período do ano passado.
Entre os endividados, segundo o Procon, há pessoas com os mais distintos níveis de renda (R$ 788 a R$ 26 mil). A dívida que mais tem afetado as finanças dessas famílias é a do cartão de crédito.
Economia e Você - Bruno Funchal - 23-10-15
Essa dívida tem ficado cada vez mais cara, a medida que as taxas de juros estão subindo, enquanto que a capacidade de pagamento das pessoas tem caído por conta principalmente do aumento da inflação e do maior desemprego. Isso vem impactando diretamente na inadimplência, que aumentou em mais de 20% nos ultimos 12 meses segundo dados do Serasa.
Só para fazermos uma simulação, uma pessoa que contraiu uma dívida de R$ 5.000 no no cartão de crédito no ano passado, um ano depois teria uma dívida de R$ 25.000, visto que temos uma taxa de juros média de 400% para cartão de crédito, sem contar multa por atraso.
Procon do Espírito Santo, realizou em outubro mais um mutirão para capixabas negociarem dívidas pendentes. Além disso, o órgão também disse que vai procurar mais empresas parceiras para compor o grupo de companhias interessadas em ajudar os inadimplementes a ficarem no azul. Empresas do setor de telefonia, energia, etc tem participado.
Segundo a presidente do Procon Estadual houve a grande procura, no último evento foram atendidas 2.474 consumidores, quase mil a mais do que o número de pessoas que o órgão estimava receber. Para não perder a oportunidade de se livrar das dívidas, consumidores chegaram a dormir na fila.
Mutirão
No mutirão de Negociação de Dívidas do Procon Estadual, empresas oferecem descontos generosos aos endividados. Além disso, muitas companhias para não perderem a oportunidade de receber as contas em atraso, além de retirarem por completo os juros e a multa, chegam a reduzir até o valor bruto da dívida. Assim o consumidor paga, no evento, um custo menor do que havia contratado.
De acordo com o o portal G1, em matéria de ontem, no último feirão dos endividados que aconteceu entre segunda e sexta-feira desta semana passada, houve casos de pessoas que conseguiram reduzir dívidas de 4 mil para R$ 80; de R$ 28 mil para R$ 600; de R$ 51 mil para R$ 3 mil; de R$ 11 mil para R$ 700; e de R$ 17 mil para R$ 200.
De fato essas reduções são astronômicas, assim como os juros cobrados. Portanto é importante para aqueles que se enrolaram com as dívidas, possam fazer um bom plano para chegar a um acordo interessante com seu principal credor, reduzindo o fardo do acumulo de dívidas, que acaba sendo uma bola de neve, também contribui como um elemento importante para o estresse e a saúde das pessoas que passam por esse problema. Esse é o melhor momento para fazer isso, taxas de juros estão altas e em crise, as empresas precisar recuperar parte do que foi emprestado e que pode acabar virando uma disputa judicial gerando mais custo para ambas as partes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Câmara dos EUA aprova resolução que limita poderes de Trump: os avanços na tentativa de encerrar as guerras no Irã e no Líbano
Imagem de destaque
Vias da Serra serão interditadas para confecção de tapetes de Corpus Christi
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire
Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados