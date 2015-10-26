Mutirão do Procon: em tempos difíceis, a chance de se livrar das dívidas é sempre bem-vinda

Desde o início do ano, 1.871 consumidores foram ao Procon Estadual atrás de uma oportunidade de negociar com o credor. O número de atendimentos é 4% maior do que o mesmo período do ano passado.

Entre os endividados, segundo o Procon, há pessoas com os mais distintos níveis de renda (R$ 788 a R$ 26 mil). A dívida que mais tem afetado as finanças dessas famílias é a do cartão de crédito.

Your browser does not support the audio element. Economia e Você - Bruno Funchal - 23-10-15

Essa dívida tem ficado cada vez mais cara, a medida que as taxas de juros estão subindo, enquanto que a capacidade de pagamento das pessoas tem caído por conta principalmente do aumento da inflação e do maior desemprego. Isso vem impactando diretamente na inadimplência, que aumentou em mais de 20% nos ultimos 12 meses segundo dados do Serasa.

Só para fazermos uma simulação, uma pessoa que contraiu uma dívida de R$ 5.000 no no cartão de crédito no ano passado, um ano depois teria uma dívida de R$ 25.000, visto que temos uma taxa de juros média de 400% para cartão de crédito, sem contar multa por atraso.

Procon do Espírito Santo, realizou em outubro mais um mutirão para capixabas negociarem dívidas pendentes. Além disso, o órgão também disse que vai procurar mais empresas parceiras para compor o grupo de companhias interessadas em ajudar os inadimplementes a ficarem no azul. Empresas do setor de telefonia, energia, etc tem participado.

Segundo a presidente do Procon Estadual houve a grande procura, no último evento foram atendidas 2.474 consumidores, quase mil a mais do que o número de pessoas que o órgão estimava receber. Para não perder a oportunidade de se livrar das dívidas, consumidores chegaram a dormir na fila.

Mutirão

No mutirão de Negociação de Dívidas do Procon Estadual, empresas oferecem descontos generosos aos endividados. Além disso, muitas companhias para não perderem a oportunidade de receber as contas em atraso, além de retirarem por completo os juros e a multa, chegam a reduzir até o valor bruto da dívida. Assim o consumidor paga, no evento, um custo menor do que havia contratado.

De acordo com o o portal G1, em matéria de ontem, no último feirão dos endividados que aconteceu entre segunda e sexta-feira desta semana passada, houve casos de pessoas que conseguiram reduzir dívidas de 4 mil para R$ 80; de R$ 28 mil para R$ 600; de R$ 51 mil para R$ 3 mil; de R$ 11 mil para R$ 700; e de R$ 17 mil para R$ 200.