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Saiba como adaptar sua alimentação para evitar a retenção de líquidos

Atenção ao sinais da retenção de líquido para seu bem-estar

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 18:08

Publicado em 

28 set 2020 às 18:08
Beber chá está entre as dicas de Roberta Larica para evitar retenção de líquidos Crédito: congerdesign/Pixabay
A primavera começou, a temperatura já aumentou, e por isso, é importante se atentar a alguns aspectos da alimentação para evitar a retenção de líquido no organismo. Pensando nisso, nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica destacou importantes orientações sobre o que consumir para garantir a sua saúde. Roberta dá a dica: para combater a retenção hídrica, é recomendado tomar chás, fazer exercícios e cuidar da alimentação. "Beber água, claro, é mais do que fundamental", afirma a comentarista. Entre as opções de chá, por exemplo,  estão o chá verde e o hibisco. Além disso, é adequado evitar os alimentos como os enlatados, embutidos e que tenham muito sal. Ouça o quadro completo!
Boa Mesa CBN - 28-09-20.mp3

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