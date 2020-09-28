Saiba como adaptar sua alimentação para evitar a retenção de líquidos

A primavera começou, a temperatura já aumentou, e por isso, é importante se atentar a alguns aspectos da alimentação para evitar a retenção de líquido no organismo. Pensando nisso, nesta edição do Boa Mesa CBN, Roberta Larica destacou importantes orientações sobre o que consumir para garantir a sua saúde. Roberta dá a dica: para combater a retenção hídrica, é recomendado tomar chás, fazer exercícios e cuidar da alimentação. "Beber água, claro, é mais do que fundamental", afirma a comentarista. Entre as opções de chá, por exemplo, estão o chá verde e o hibisco. Além disso, é adequado evitar os alimentos como os enlatados, embutidos e que tenham muito sal. Ouça o quadro completo!