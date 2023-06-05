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Boa Mesa CBN

Quais são os alimentos termogênicos que auxiliam no emagrecimento

Quem explica é a comentarista Roberta Larica

Publicado em 05 de Junho de 2023 às 18:03

Publicado em 

05 jun 2023 às 18:03
Chá
Chá Crédito: Pixabay
Os alimentos termogênicos podem se tornar grandes aliados e impulsionar o processo de emagrecimento. Eles têm a capacidade de aumentar a temperatura do corpo, acelerar o metabolismo e promover a queima de gordura de forma mais eficiente. No entanto, precisam ser combinados com uma rotina saudável para entregar o resultado esperado. Cafeína, guaraná em pó e chá-verde são exemplos de termogênicos que conseguem aumentar o metabolismo. Tema para Roberta Larica nesta edição do Boa Mesa CBN. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 05-06-23

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