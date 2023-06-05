Quais são os alimentos termogênicos que auxiliam no emagrecimento

Os alimentos termogênicos podem se tornar grandes aliados e impulsionar o processo de emagrecimento. Eles têm a capacidade de aumentar a temperatura do corpo, acelerar o metabolismo e promover a queima de gordura de forma mais eficiente. No entanto, precisam ser combinados com uma rotina saudável para entregar o resultado esperado. Cafeína, guaraná em pó e chá-verde são exemplos de termogênicos que conseguem aumentar o metabolismo. Tema para Roberta Larica nesta edição do Boa Mesa CBN. Ouça a conversa completa!