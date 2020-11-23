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Mito ou verdade: chás para desinchar realmente funcionam?

As orientações são da comentarista Roberta Larica

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 18:04

Publicado em 

23 nov 2020 às 18:04
Chás Crédito: Reprodução
Você já ouviu falar dos chás para desinchar? O consumo desse produto ficou famoso entre as blogueiras e a promessa é tomar esse chá, geralmente composto por ervas, para desinchar a silhueta. Mas a dúvida que fica é: chás para desinchar realmente funcionam? Assunto para Roberta Larica, nesta edição do Boa Mesa CBN.
A comentarista alerta: algumas plantas, de fato, ajudam a combater o inchaço, pois tem efeito diurético, mas é preciso ter cautela. Larica aponta que é necessário avaliar a composição do chá, considerar comorbidades pré-existentes, e conversar com um profissional para saber a quantidade recomendada de consumo. 
Boa Mesa CBN - 23-11-20
 

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