Mito ou verdade: chás para desinchar realmente funcionam?

Você já ouviu falar dos chás para desinchar? O consumo desse produto ficou famoso entre as blogueiras e a promessa é tomar esse chá, geralmente composto por ervas, para desinchar a silhueta. Mas a dúvida que fica é: chás para desinchar realmente funcionam? Assunto para Roberta Larica, nesta edição do Boa Mesa CBN.