Mito ou verdade: chás para desinchar realmente funcionam?

Você já ouviu falar dos chás para desinchar? O consumo desse produto ficou famoso entre as blogueiras e a promessa é tomar esse chá, geralmente composto por ervas, para desinchar a silhueta. Mas a dúvida que fica é: chás para desinchar realmente funcionam? Assunto para Roberta Larica, nesta edição do Boa Mesa CBN.
A comentarista alerta: algumas plantas, de fato, ajudam a combater o inchaço, pois tem efeito diurético, mas é preciso ter cautela. Larica aponta que é necessário avaliar a composição do chá, considerar comorbidades pré-existentes, e conversar com um profissional para saber a quantidade recomendada de consumo.
Boa Mesa CBN - 23-11-20