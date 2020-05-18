Efeito quarentena: o amor pela cozinha está sendo "redescoberto"?

Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz um importante olhar sobre a nutrição em tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus. O isolamento tem obrigado a muitas pessoas a usarem a criatividade e, até superar medos, para ir à cozinha para preparar algum prato. Afinal, diante das restrições de se ir à rua, cozinhar na quarentena se tornou uma atividade necessária. E como está sua relação com a cozinha nesse momento? É sobre esse assunto que Roberta trata nesta segunda-feira (18). Acompanhe aos relatos dos ouvintes sobre suas experiências na cozinha. Entre os destaques, Roberta traz a receita de um pão de queijo caseiro. Confira: