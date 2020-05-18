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BOA MESA CBN

Efeito quarentena: o amor pela cozinha está sendo "redescoberto"?

As orientações são da comentarista Roberta Larica

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 17:43
Dieta irregular pode aumentar risco de morte por ataque cardíaco Crédito: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta edição do Boa Mesa CBN a comentarista Roberta Larica traz um importante olhar sobre a nutrição em tempos de isolamento social por conta do novo coronavírus. O isolamento tem obrigado a muitas pessoas a usarem a criatividade e, até superar medos, para ir à cozinha para preparar algum prato. Afinal, diante das restrições de se ir à rua, cozinhar na quarentena se tornou uma atividade necessária. E como está sua relação com a cozinha nesse momento? É sobre esse assunto que Roberta trata nesta segunda-feira (18). Acompanhe aos relatos dos ouvintes sobre suas experiências na cozinha. Entre os destaques, Roberta traz a receita de um pão de queijo caseiro. Confira:
BOA MESA CBN - 18-05-20
Receita pão de queijo caseiro
- 2 xícaras de polvilho azedo
- 1 xícara de queijo ralado
- 1 colher de chia
- 2 ovos
- Pitadas de sal
- Pitada de açafrão
- 1/4 xícara de água morna
- 1 colher de chá de fermento
Modo de preparo: É só misturar tudo, fazer as bolinhas e levar ao forno. Se quiser, pode congelar cru e só assar quando for comer. Rende dois tabuleiros.

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