Alzheimer e alimentação: entenda mais sobre essa relação

Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz como destaque que evidências científicas já sinalizam uma forte relação entre a saúde intestinal, exposição aos metais pesados e uma alimentação inflamatória ao desenvolvimento do Alzheimer, por exemplo. Como controlar a nossa alimentação e entender o impacto da nutrição na nossa saúde cerebral? Tema para Roberta Larica! "A obesidade, diabetes, sedentarismo e a 'disbiose' intestinal podem contribuir para um quadro de neuro-inflamação, declínio cognitivo e vulnerabilidade ao Alzheimer ao longo da vida", explica. Confira as explicações detalhadas!