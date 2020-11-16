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SAÚDE DA MENTE E DO CORPO

Alzheimer e alimentação: entenda mais sobre essa relação

As orientações são da comentarista Roberta Larica

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 18:54
Alzheimer Crédito: Raman Oza/Pixabay
Nesta edição do "Boa Mesa CBN", a comentarista Roberta Larica traz como destaque que evidências científicas já sinalizam uma forte relação entre a saúde intestinal, exposição aos metais pesados e uma alimentação inflamatória ao desenvolvimento do Alzheimer, por exemplo. Como controlar a nossa alimentação e entender o impacto da nutrição na nossa saúde cerebral? Tema para Roberta Larica! "A obesidade, diabetes, sedentarismo e a 'disbiose' intestinal podem contribuir para um quadro de neuro-inflamação, declínio cognitivo e vulnerabilidade ao Alzheimer ao longo da vida", explica. Confira as explicações detalhadas!
Boa Mesa CBN - 16-11-20
 

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