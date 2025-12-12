Viradas épicas e vantagens mínimas na Copa do Brasil

Nesta edição do Arquibancada CBN, o jornalista Vinícius Lima falou sobre os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil, que deixaram as emoções à flor da pele. O destaque foi a virada heroica do Vasco sobre o Fluminense por 2 a 1, com gol decisivo nos acréscimos, garantindo a vantagem cruzmaltina. Na outra chave, o Corinthians fez o dever de casa ao vencer o Cruzeiro por 1 a 0 fora de casa, abrindo uma importante vantagem para o jogo de volta na Neo Química Arena. As decisões prometem ser eletrizantes no próximo domingo.Ouça a conversa completa.
Arquibancada CBN - 12-12-25