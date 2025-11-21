Surfe: praia do D’Ulé, em Guarapari, sedia etapa mundial da WSL no fim de semana

Nesta edição do Arquibancada CBN, o jornalista Vinícius Lima, além de trazer os destaques do futebol no fim de semana, fala do surfe! A cidade de Guarapari recebe uma Etapa da Liga Mundial de Surfe: o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL, até o domingo, dia 23 de novembro. Porém, o evento na Praia d'Ulé não se restringe apenas à competição, e promete ser um atrativo para toda a família, que acompanha ou não a modalidade.
Além da competição em si, os quatro dias de QS - o evento começou no dia 20 - também contarão com ativações para o público geral, desde shows musicais, aulas de surfe gratuitas, clínicas e campeonato de altinha, práticas aeróbicas, yoga, e experiências com grandes nomes do surfe brasileiro, como o bicampeão mundial Filipe Toledo. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 21-11-25