Surfe: praia do D’Ulé, em Guarapari, sedia etapa mundial da WSL no fim de semana

Nesta edição do Arquibancada CBN, o jornalista Vinícius Lima, além de trazer os destaques do futebol no fim de semana, fala do surfe! A cidade de Guarapari recebe uma Etapa da Liga Mundial de Surfe: o BB Seguros Qualifying Series (QS) 4000, da WSL, até o domingo, dia 23 de novembro. Porém, o evento na Praia d'Ulé não se restringe apenas à competição, e promete ser um atrativo para toda a família, que acompanha ou não a modalidade.