De virada, Brasil vence o Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas

Nesta edição de "Arquibancada CBN", Vinicius Lima analisa o desempenho da Seleção Brasileira em jogo contra o Chile, nas Eliminatórias Sul-Americanas. De virada, Brasil venceu por 2 a 1. Ouça a conversa completa!
Arquibancada CBN - 11-10-24
Publicado em 11 de Outubro de 2024 às 18:32
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