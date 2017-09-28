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Cruzeiro é pentacampeão da Copa do Brasil

É penta! O Cruzeiro derrotou o Flamengo nos pênaltis e se sagrou campeão da Copa do Brasil pela quinta vez, sendo a segunda em cima do rubro-negro carioca. Confira a análise de Eduardo Dias e Vinícius Lodi

Publicado em 28 de Setembro de 2017 às 19:30

Publicado em 

28 set 2017 às 19:30
É penta! O Cruzeiro derrotou o Flamengo nos pênaltis e se sagrou campeão da Copa do Brasil pela quinta vez, sendo a segunda em cima do rubro-negro carioca. Confira a análise de Eduardo Dias e Vinícius Lodi!
O confronto se manteve equilibrado na partida da volta da final da Copa do Brasil e permaneceu sem gols durante os 90 minutos. Guerrero bem que tentou abrir o placar com uma bela cobrança de falta para o Flamengo. A melhor chance do Cruzeiro veio de uma falha do goleiro Alex Muralha. De Arrascaeta cabeceou e a bola bateu na rede pelo lado de fora. Emoção apenas nas cobranças de pênalti.
Os cinco cobradores do Cruzeiro fizeram gol. Um ponto a se observar foi o goleiro Muralha, que pulou em todas as ocasiões para o mesmo lado e distante de pegar alguma penalidade. Pelo Flamengo, Diego bateu forte à meia altura no canto esquerdo, mas foi parado pelo goleiro Fábio, garantindo o título para a equipe celeste.
O Flamengo se tornou a equipe que tem mais vices na competição, com quatro contabilizados, e se tornou freguês ao perder pela segunda vez uma final para o Cruzeiro. Grêmio e Santo André foram os outros algozes.
Arquibancada CBN - 28-09-17.mp3

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