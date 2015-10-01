Trabalhar bem em equipe pode lhe render aumento no salário

Ao contrário do que você imagine, um excelente desempenho técnico não é o fator mais considerado pelos empregadores na hora de conceder um aumento salarial, pelo menos no Brasil.

É o que mostra uma pesquisa divulgada por uma das maiores empresas de recrutamento especializado do mundo e que apurou os fatores que mais justificam incrementos na remuneração de um funcionário segundo diretores de RH em todo o mundo.

No caso brasileiro, uma boa conduta comportamental é a razão mais comum para dar um aumento. Para 43% dos entrevistados, profissionais com perfil colaborativo e capacidade de trabalhar em equipe são os que mais merecem a recompensa.