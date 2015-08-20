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Profissionais com idade avançada enfrentam dificuldades na busca por nova colocação

A experiência pode ser usada a favor no momento do preenchimento de uma vaga

Publicado em 20 de Agosto de 2015 às 15:13

Publicado em 

20 ago 2015 às 15:13
Empregabilidade na maturidade. Este é o tema em destaque do quadro CBN e a sua Carreira, com a comentarista Angela Abdo. Diversas estatísticas demonstram as dificuldades ou impossibilidades enfrentadas pelos profissionais com idade avançada em busca de uma nova ocupação profissional. No entanto, toda a experiência vivenciada ao longo da carreira pode ser usada a favor destas pessoas no momento do preenchimento de uma vaga e, é claro, na hora de negociar o salário.
CBN e a sua Carreira - Angela Abdo - 6.53s - 20-08-15

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