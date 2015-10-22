Os limites da carga horária de trabalho

No mundo da banda larga e dos smartphones, levar trabalho para casa é rotina para a maioria dos profissionais, tanto por pressão da chefia, como por vontade própria. É cada vez mais comum, acordar no meio da noite para checar e responder e-mails no celular ou responder mensagens do WhatsApp quase instantaneamente.
Definir os limites do estar ou não disponível para problemas relacionados ao trabalho após a carga horária estipulada é um dos dilemas das relações trabalhistas modernas. Esse é o tema do CBN e a sua Carreira desta quinta-feira (22), com a comentarista Angela Abdo.
CBN e a sua Carreira - Angela Abdo - 22-10-15