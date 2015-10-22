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CBN e a sua Carreira

Os limites da carga horária de trabalho

Definir os limites do estar ou não disponível para problemas relacionados ao trabalho após a carga horária estipulada é um dos dilemas das relações trabalhistas modernas

Publicado em 22 de Outubro de 2015 às 14:16

Publicado em 

22 out 2015 às 14:16
No mundo da banda larga e dos smartphones, levar trabalho para casa é rotina para a maioria dos profissionais, tanto por pressão da chefia, como por vontade própria. É cada vez mais comum, acordar no meio da noite para checar e responder e-mails no celular ou responder mensagens do WhatsApp quase instantaneamente.
Definir os limites do estar ou não disponível para problemas relacionados ao trabalho após a carga horária estipulada é um dos dilemas das relações trabalhistas modernas. Esse é o tema do CBN e a sua Carreira desta quinta-feira (22), com a comentarista Angela Abdo.
CBN e a sua Carreira - Angela Abdo - 22-10-15

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