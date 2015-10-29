Erros comuns que podem levar à demissão

No quadro CBN e a sua Carreira desta quinta-feira (29), a comentarista Angela Abdo fala sobre a estabilidade no emprego, que depende do perfil cultural da empresa, mas também do comportamento do profissional.

Durante o desenvolvimento da carreira, ela ressalta que construímos também uma imagem que faz parte da nossa reputação e pode ser a responsável por nos manter durante um bom tempo dentro da organização.

Mas há erros comuns que devem ser evitados: Mentir, não emitir opinião, esquecer dos limites e não cumprir prazos.