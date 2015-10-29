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CBN e a sua Carreira

Erros comuns que podem levar à demissão

Estabilidade no emprego depende do perfil cultural da empresa e do comportamento do profissional

Publicado em 29 de Outubro de 2015 às 14:51

Publicado em 

29 out 2015 às 14:51
No quadro CBN e a sua Carreira desta quinta-feira (29), a comentarista Angela Abdo fala sobre a estabilidade no emprego, que depende do perfil cultural da empresa, mas também do comportamento do profissional.
Durante o desenvolvimento da carreira, ela ressalta que construímos também uma imagem que faz parte da nossa reputação e pode ser a responsável por nos manter durante um bom tempo dentro da organização.
Mas há erros comuns que devem ser evitados: Mentir, não emitir opinião, esquecer dos limites e não cumprir prazos.
CBN e a sua Carreira - Angela Abdo - 29-10-15.

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