Dicas de como se comportar durante uma entrevista de emprego

Ter um emprego, uma função que o faça sentir-se útil, é sem dúvida uma coisa da maior importância para quase todas as pessoas do mundo. Se você está se preparando para enfrentar uma entrevista de olho numa vaga, deverá sentir-se confiante, ou pelo menos demonstrar que o está. E para que isso seja possível é preciso seguir algumas dicas, condições capazes de impressionar seu recrutador, e ao mesmo tempo aumentar sua autoconfiança. Ouça as dicas de Angela Abdo.