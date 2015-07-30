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CBN E A SUA CARREIRA

Dicas de como se comportar durante uma entrevista de emprego

Demonstrar confiança em si mesmo, no contato com o empregador, é uma das principais recomendações

Publicado em 30 de Julho de 2015 às 13:40

Publicado em 

30 jul 2015 às 13:40
Ter um emprego, uma função que o faça sentir-se útil, é sem dúvida uma coisa da maior importância para quase todas as pessoas do mundo. Se você está se preparando para enfrentar uma entrevista de olho numa vaga, deverá sentir-se confiante, ou pelo menos demonstrar que o está. E para que isso seja possível é preciso seguir algumas dicas, condições capazes de impressionar seu recrutador, e ao mesmo tempo aumentar sua autoconfiança. Ouça as dicas de Angela Abdo.
CBN e a sua Carreira - Angela Abdo - 30-07-15

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