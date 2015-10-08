Alta competição no mercado "produz" viciados em trabalho

No CBN e o seu Trabalho desta quinta-feira (08), a comentarista Angela Abdo explica a expressão workaholic. O termo tem uma relação direta com os viciados em trabalho. Pessoas assim sempre existiram, ressalta Angela, no entanto, nas últimas décadas se acentuou a existência, motivada principalmente pela alta competição no mercado de trabalho. Mas será que trabalhar tanto, se esforçar para além dos seus limites físicos e emocionais é saudável e de fato produtivo?