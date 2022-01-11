União Brasil no ES: de indefinições até evento inspirado no presidente da França

O União Brasil, partido que vai resultar da fusão de DEM e PSL, é projetado como a maior legenda do país, em número de deputados federais, um "superpartido". No Espírito Santo, o União, que ainda precisa ser chancelado pelo tribunal Superior Eleitoral (TSE), ganhou duas adesões de parlamentares com mandato: o deputado federal Felipe Rigoni (ex-PSB e agora formalmente filiado ao PSL) e o deputado estadual José Esmeraldo (ex-MDB, que assinou ficha de filiação ao DEM). Tema para análise de Letícia Gonçalves, nesta edição do CBN e a Política. Ouça a análise completa!