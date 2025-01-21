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CBN e a Política

Sai Ricardo, entra Vidigal: o que a mudança no secretariado sinaliza sobre 2026

Acompanhe a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 11:46

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

21 jan 2025 às 11:46
Sérgio Vidigal, Renato Casagrande e Ricardo Ferraço
Sérgio Vidigal, Renato Casagrande e Ricardo Ferraço Crédito: Helio Filho/Secom ES
Nesta edição do “CBN e a Política”, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que ao anunciar, na tarde de segunda-feira (20), que o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT) vai ser o novo secretário estadual de Desenvolvimento, o governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que a chegada do pedetista ao primeiro escalão vai deixar o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) "completamente à disposição para exercer o papel de vice". Ricardo, hoje, acumula o cargo de vice-governador com o de titular da pasta de Desenvolvimento.
"(O emedebista) vai ajudar em todas as ações do governo, articulação em Brasília, na Assembleia e em todas as secretarias", avisou Casagrande. Na prática, Ricardo Ferraço fica livre, principalmente, para se movimentar como pré-candidato ao Palácio Anchieta, missão para a qual o vice já se disse "pronto". Vidigal, por sua vez, também é listado por Casagrande e pelo próprio Ricardo como o possível nome do grupo casagrandista na corrida pelo comando do Executivo estadual em 2026. Ouça a análise completa!
CBN - CBN e a Política - 21-01-25.mp3

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