O que está em jogo na eleição para a chefia do Ministério Público do ES

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que até o próximo dia 29, promotores e procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) podem se inscrever como candidatos à eleição da lista tríplice da qual vai sair o novo procurador ou procuradora-geral de Justiça. "O que está em jogo não é apenas uma queda de braço entre grupos políticos do próprio MPES, embora esse seja um dos principais ingredientes da disputa. Cabe ao chefe do Ministério Público, a ser escolhido pelo governador Renato Casagrande (PSB) entre os nomes da lista, definir como a instituição deve se posicionar nos próximos dois anos". A eleição vai ser realizada no dia 22 de março. Após a escolha de Casagrande, a posse do novo procurador ou procuradora-geral de Justiça vai ocorrer no dia 2 de maio. O mandato é de dois anos.
Cabe à Procuradoria-Geral de Justiça, por exemplo, administrar um orçamento de R$ 527.128.835 em 2024 e denunciar deputados estaduais ao Tribunal de Justiça (TJES) em casos criminais. Nos bastidores, a corrida começou faz tempo e envolve ataques apócrifos, interferências externas, afastamento entre aliados históricos e, por vezes, um debate legítimo sobre o futuro do MPES. Um grupo é hegemônico lá há anos. A atual procuradora-geral, Luciana Andrade, está no segundo mandato consecutivo e, assim, não pode tentar a reeleição. Nos bastidores, o candidato apoiado por ela é o atual secretário-geral do MPES, o promotor Francisco Martínez Berdeal.
Na alta cúpula, outros vão se inscrever, como o promotor Danilo Raposo Lírio, chefe de apoio ao gabinete da procuradora-geral. Ele, porém, embora isso não seja admitido publicamente, conta com o endosso do ex-procurador-geral Eder Pontes, hoje desembargador do TJES. Pontes e Andrade são aliados, mas se afastaram justamente devido à disputa pela PGJ, uma vez que têm candidatos distintos.
Ainda entre os membros da administração superior, o subprocurador-geral de Justiça Judicial, Josemar Moreira, é um nome constante nas eleições de listas tríplices. No campo da oposição, estão o promotor Pedro Ivo de Sousa, ex-presidente da Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP), e a promotora Maria Clara Mendonça Perim, da 13ª Promotoria Cível da Serra. Os promotores Lidson Fausto da Silva e Marcello Queiroz são outros possíveis candidatos. A coluna tentou contato com todos eles. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN e a Política - 23-01-24