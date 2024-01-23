O que está em jogo na eleição para a chefia do Ministério Público do ES

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que até o próximo dia 29, promotores e procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) podem se inscrever como candidatos à eleição da lista tríplice da qual vai sair o novo procurador ou procuradora-geral de Justiça. "O que está em jogo não é apenas uma queda de braço entre grupos políticos do próprio MPES, embora esse seja um dos principais ingredientes da disputa. Cabe ao chefe do Ministério Público, a ser escolhido pelo governador Renato Casagrande (PSB) entre os nomes da lista, definir como a instituição deve se posicionar nos próximos dois anos". A eleição vai ser realizada no dia 22 de março. Após a escolha de Casagrande, a posse do novo procurador ou procuradora-geral de Justiça vai ocorrer no dia 2 de maio. O mandato é de dois anos.