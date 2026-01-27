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CBN e a Política

Dois nomes estão na disputa pelo comando do MPES e um já é favorito

Acompanhe a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 27 de Janeiro de 2026 às 11:44

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

27 jan 2026 às 11:44
MPES
Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois nomes estão na disputa pelo comando do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES): o atual procurador-geral de Justiça, Francisco Berdeal, e o promotor de Justiça Danilo Raposo Lírio, da 4ª Promotoria de Justiça Cível de Linhares. As inscrições foram encerradas nesta segunda-feira (26). Berdeal é considerado o favorito, pelo fato de já estar no cargo e pela proximidade com o governador Renato Casagrande (PSB). Promotores e procuradores de Justiça vão votar, no dia 6 de março, e os três mais votados vão integrar a lista tríplice. A escolha final cabe ao chefe do Executivo estadual. Este é o destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 27-01-26.mp3

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