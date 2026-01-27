Dois nomes estão na disputa pelo comando do MPES e um já é favorito

Dois nomes estão na disputa pelo comando do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES): o atual procurador-geral de Justiça, Francisco Berdeal, e o promotor de Justiça Danilo Raposo Lírio, da 4ª Promotoria de Justiça Cível de Linhares. As inscrições foram encerradas nesta segunda-feira (26). Berdeal é considerado o favorito, pelo fato de já estar no cargo e pela proximidade com o governador Renato Casagrande (PSB). Promotores e procuradores de Justiça vão votar, no dia 6 de março, e os três mais votados vão integrar a lista tríplice. A escolha final cabe ao chefe do Executivo estadual. Este é o destaque nesta edição do CBN e a Política, com a comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a conversa completa!