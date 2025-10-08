Com presença de Zema, Novo vai lançar pré-candidato ao Senado no ES

Leonardo Monjardim Crédito: Instagram/@leonardomonjardim

Your browser does not support the audio element. CBN e a Política - 08-10-25

Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o Novo está decidido a disputar o Senado no Espírito Santo em 2026 e já marcou data para o lançamento da pré-candidatura de Leonardo Monjardim ao cargo. O vereador de Vitória, filiado ao partido desde 2024, vai ser oficialmente lançado na corrida do ano que vem no próximo dia 29 de novembro.

De acordo com o presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também vai participar do evento. Zema é pré-candidato à Presidência da República. "Ele (Zema) já teve a pré-candidatura lançada em São Paulo (em agosto), está rodando o Brasil e está confirmadíssimo aqui", contou.

No Espírito Santo, o Novo está bem próximo do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o PL já tem pré-candidatura ao Senado por aqui, Maguinha Malta, filha do senador Magno Malta, que preside o PL estadual. "Estamos caminhando junto com o PL. É Maguinha e Monjardim, uma dobradinha", cravou Aguiar. Em 2026, duas vagas vão estar em disputa em cada estado para o Senado, então é possível que um mesmo grupo político lance dois nomes.