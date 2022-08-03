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Me Explica Direito

Qual a diferença entre racismo e injúria racial?

Ouça detalhes na análise do comentarista Américo Bedê

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 12:04

Publicado em 

03 ago 2022 às 12:04
Igualdade racial, racismo
Igualdade racial, racismo Crédito: Getty Images
Os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso querem que o crime de racismo praticado contra seus filhos Chissomo, de 9 anos, e Blessings, de 7, seja devidamente respondido na Justiça portuguesa. No último sábado (30), uma mulher agrediu verbalmente as crianças e uma família de turistas angolanos, no restaurante Clássico Beach Club, na Costa Caparica, em Portugal. Na ocasião, Giovanna discutiu com a senhora depois de ouvi-la dizer que ela gostaria de "tirar aqueles pretos imundos dali" e que "eles deveriam voltar para a África e para o Brasil". Bruno e Giovanna já acionaram um time de advogados, no Brasil e em Portugal, para que a questão seja levada à Justiça. Tema para Américo Bedê, nesta edição do "Me Explica Direito".
Me Explica Direito - 03-08-22

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